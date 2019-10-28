Али Гасанов: Готов ответить за каждый миг своей жизни - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов ответил на распространенные в социальных сетях обвинения против него.

«В рамках своих должностных полномочий, без какого-нибудь колебания и труда, всегда выражал свое отношение к происходящим в обществе событиям и общественно-политическим процессам. А также всегда был готов к полемике относительно пройденного пути развития нашей страны, ее настоящего и будущего. Всегда толерантно относился к распространяемым обо мне слухам, «компроматам», и подобные попытки оппонентов такими дешевыми методами не новы», - отметил А.Гасанов.

Как сообщает 1news.az, об этом написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже несколько дней, как идет кампания вокруг моего имени, которое указывается в списке группы студентов, обучавшихся в Москве, отправивших 30-40 лет тому назад телеграмму первому секретарю Компартии Азербайджана о поддержке «перестройки». .. Интересно, кто-то из переживших тот период, выступал против процесса перестройки, начавшегося в 1985 году? И почему из того списка молодых студентов, подписавших телеграмму было выбрано имя только одного человека? Это лишь говорит о мелочности и беспомощности тех, кто это сделал».

«А почему они не отмечают, как в 1990 году, будучи аспирантом МГУ я сопровождал Гейдара Алиева в Азербайджан, и как под руководством общенационального лидера активно участвовал во всех политических процессах?», - задается он вопросом.

Как бы эти люди не старались, они не смогут найти компроматы обо мне, - потому что несу ответственность за каждый момент своей жизни и готов ответить за каждый миг, - написал помощник Президента АР.

Али Гасанов также внес ясность в распространённое в соцсети фотографию, на котором он впечатлен вместе с послом Азербайджана в Венгрии Вилаятом Гулиевым и проживающим зарубежом Гурбаном Мамедовым, которую по его словам, также пытались представить как «компромат» против него.

По его словам, фото сделано на даче Вилаята Гулиева в 1994 году, а с Гурбаном Мамедовым вместе учились в университете, жили в одном общежитии. «После окончания университета, он изменил свою позицию против государства и власти. Мы поддерживали связь до того, как он начал выступать с радикальной позиции, а после известных перемен я прекратил с ним контакты», - отметил А.Гасанов.

1news.az