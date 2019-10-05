Али Гасанов: Транспарентность составляет основу курса реформ Президента Ильхама Алиева

Сегодня транспарентность составляет основу курса реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает 1news.az, об этом написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Азербайджанское государство уже 27 лет как обрело свою независимость. С 1993 года общенациональный лидер, мобилизовав национальный кадровый потенциал, заложил основу процесса государственного строительства независимого Азербайджана. В 1995 году по инициативе Гейдара Алиева была подготовлена новая Конституция и принята на референдуме, проведены парламентские выборы на основе многопартийной системы и определены фундаментальные принципы будущего развития Азербайджана. Основная стратегия этих фундаментальных принципов в плане политики заключается в том, что Азербайджан выбрал курс демократического развития, построения плюралистического общество, борьбы за власть на основе многопартийной системы, рыночной экономики, тем самым начался новый этап формирования гражданского общества», - отметил А.Гасанов.

Первое десятилетие – 1993-2003 годы - стали периодом государственного строительства независимого Азербайджана, продолжил он.

«Перед государством стояли важные и неотложные задачи. Сюда входили обеспечение безопасности государства, осуществление армейского строительства, определение зарубежных государств-партнеров, подписание и реализация нефтегазовых контрактов, являющихся основой будущего стратегического развития Азербайджана, налаживание международных отношений Азербайджана, увеличение числа стран-партнеров, размещение граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, решение их важнейших проблем. Сегодня мы принимаем участие в презентации нового бренда Совета государственной поддержки неправительственных организаций СБКУП – Системы быстрого координирования и управления проектами. Было время, когда, увидев такие конференц-залы, электронные услуги такого типа, мы изумлялись. Но сегодня Азербайджан достиг такого уровня, что может говорить не только об электронном правительстве, электронных услугах, но даже и о цифровом правительстве и цифровых услугах. С 2003 года Президент Ильхам Алиев руководит Азербайджаном. Заявленный и проводимый им курс – модернизация независимого Азербайджана и продолжение его развития, обогащение на основе новых трендов, согласно вызовам глобального мира. Период трех президентских сроков Президента Ильхама Алиева охватил модернизацию Азербайджана, обновление в сфере общественной, политической, социальной, экономической жизни и обеспечение удовлетворенности граждан страны. Мы наглядно видим результаты мер, осуществленных Президентом Ильхамом Алиевым за последние 15 лет в области гражданской удовлетворенности. Обновлено все, начиная с транспортной инфраструктуры до очагов культуры, институтов, больниц, школ, дорог. Сегодня Азербайджан находится на передовых позициях среди развивающихся стран мира. Азербайджан занимает ведущие позиции во всех международных рейтингах», пишет Али Гасанов.

После президентских выборов в 2018 году Президент Ильхам Алиев объявил новый курс, отмечает далее он.

«Сегодня мы с вами видим результаты этого курса. В первую очередь этот курс был направлен на транспарентность во всех сферах общественной, политической, социальной и экономической жизни. Как и во всех постсоветских странах, в том числе и мировых державах, в Азербайджане есть теневая экономика. Есть еще отдельные предприниматели, которые не выплачивают государству налоги в полном размере, не хотят выплачивать. В отдельных сферах есть монополия. Президент Ильхам Алиев на последнем совещании затронул и эти вопросы. Курс реформ, направленный на транспарентность, выведение из тени общества, экономики, политики, социальной жизни Азербайджана во всех сферам – воля государства, и все, кто выступает против этой воли, будут наказаны», - подчеркивает Али Гасанов.

Транспарентность составляет основу курса, осуществляемого сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, пишет помощник главы государства.

«Этот курс реформ начался со структурных реформ системы государственного управления, ее усовершенствования. Сегодня осуществляются упразднение, слияние, присоединение структур, необходимость в существовании которых вызывает сомнение, распределение работающих там людей в другие необходимые сферы. После этого были обозначены контуры экономических реформ. Осуществляется совершенствование деятельности системы государственного, структурного управления, начиная с государственного бюджета и заканчивая сферой услуг, начиная со сбора налогов и заканчивая совершенствованием предпринимательской деятельности. В ходе реализации всех этих процессов удовлетворенность граждан является основным критерием. Удовлетворенность граждан – это упрощение и приведение оказываемых им услуг в удобную и приемлемую форму. В основе созданных на этом этапе услуг, в том числе СБКУП, в презентации которой мы сегодня участвуем, стоит строительство современного гражданского общества. В 2007-2008 годах по инициативе Президента Ильхама Алиева были приняты две важные концепции. Одной из таких концепций была поддержка НПО, то есть, инициатив граждан. Для реализации этой концепции был создан Совет государственной поддержки НПО. Совет был сформирован транспарентно, его члены избраны на основе представлений различных НПО. Совет действует свыше 10 лет, и с каждым днем его деятельность совершенствуется, услуги, оказываемые им гражданам, доводятся до соответствия мировым стандартам, они электронизируются, а это обеспечивает их прозрачность.

Другая концепция – это концепция государственной поддержки развитию СМИ, и как ее логическое продолжение был создан ГФПСМИ. Наблюдательный совет фонда формируется на основе представленных со стороны СМИ списков, в прозрачной форме, а Президент Ильхам Алиев утверждает их. Электронная услуга Совета государственной поддержки НПО – хороший пример. Думаю, что и фонд сможет осуществлять поддержку СМИ без прямого контакта, посредством электронного правительства, он сможет создать эту услугу. Самое главное то, что поддержка, оказываемая СМИ, также прозрачна, там нет темных моментов. Известна сумма, выделяемая каждой газете, это обсуждается в начале года в Наблюдательном совете фонда с участием редакторов. Фонд несколько раз в году проводит конкурс, по итогам которых награждаются многочисленные журналисты. Уже настало время электронизировать подобные процессы», - заключил А.Гасанов.

1news.az