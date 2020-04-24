Американский рэпер умер от коронавируса – ФОТО

~ 1 минута на чтение 1090

В 35 лет не стало американского рэпера Фрэда Годсона, ушедшего из жизни от осложнений коронавируса.

В начале апреля музыкант сообщил на своих страницах в социальных сетях о том, что находится на искусственной вентиляции легких, прося поклонников молиться за него.

Издание Billboard отмечает, что поначалу после госпитализации ему стало лучше, однако потом его состояние ухудшилось – сердце музыканта остановилось 23 апреля.

Фрэд Годсон на протяжении последних десяти лет был заметной фигурой в нью-йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T, но никогда не подписывался на крупные музыкальные лейблы.

Читайте по теме:

Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса - ФОТО

Сыгравший в «Чужих» актер Джей Бенедикт умер от коронавируса - ФОТО – ВИДЕО

Актриса из фильма «Челюсти» скончалась от коронавируса - ФОТО

В.Ф, Г.Р.