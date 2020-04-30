Аморалка, разбитые носы и антикоррупционная возня: Кризис спровоцировал скандал в армянском парламенте

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Пандемия коронавируса, столкнув Армению с серьезнейшим экономическим коллапсом, ввергает страну в еще более глубокую долговую яму, чем та, в которой она находится ныне.

Людей переполняет раздражение и страх перед неопределенностью, и пресловутое «денег нет, но вы держитесь» неизвестно еще во что может вылиться.

В случае, о котором пойдет речь, накопившаяся в обществе напряженность разразилась непристойными «разборками» в парламенте с припоминанием «старых счетов», и последующим «довыяснением» депутатских отношений уже за стенами законодательного органа.

По сообщениям армянских СМИ, на заседании Национального собрания во вторник произошла ссора между вице-спикером Аленом Симоняном и главой фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном.

Началось все с того, что Симонян обвинил Марукяна и его сторонников в фактическом предательстве в дни протестов двухлетней давности, а затем намекнул на политические связи Марукяна с зятем экс-президента Сержа Саргсяна – Микаелом Минасяном (против которых возбуждены уголовные дела по обвинению в хищениях и отмывании денег – 1news.az).

Как пишет «Sputnik Армения», это не понравилось Марукяну, и тот обозвал Симоняна «усталым» (на уличном сленге в Армении это синоним слов «болван», «дрянь» и других нелицеприятных эпитетов). В ответ Симонян назвал Марукяна «политической тряпкой». Марукян ответил еще одним ругательством, назвав вице-спикера армянского парламента «сыном аморальной женщины».

Разговор на повышенных тонах продолжался несколько минут, и спикеру с трудом удалось успокоить горячих парламентариев. Но спустя день между Аленом Симоняном и главой оппозиционного движения «Адеквад» Артуром Даниеляном произошла уличная потасовка, увенчавшаяся разбитыми носами.

Конечно, кто на кого первым напал, и кто кого крепче избил, само по себе неинтересно, но накаленная ситуация, сложившаяся в армянской политической верхушке в целом и в парламенте в частности, все же привлекает внимание. Что же происходит?

«В последние дни в Армении действительно наблюдается напряженная обстановка. Это дает о себе знать полумиллиардный первичный недостаток в армянском бюджете», - объясняет политический обозреватель Фархад Мамедов.

«На днях появилась новость о том, что они должны до конца года, по первичным показателям бюджета, найти из внешних источников 544 млн долларов с тем, чтобы исполнить бюджет на это год. Это очень большая сумма, и поэтому они вынужденно идут на увеличение государственного долга», - сказал эксперт.

Причиной первой перепалки между вице-спикером Аленом Симоняном и главой второй по популярности партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном стало заявление последнего о том, что в бюджете есть деньги, и их можно раздать людям, чтобы как-то смягчить социальные проблемы, возникшие из-за коронавируса.

«Заявление, хотя и популистское, но для простого народа очень даже легкоусвояемое. Поэтому партия Пашиняна и набросилась на Марукяна с обвинениями в популизме», - сказал Фархад Мамедов.

В этой связи эксперт напомнил и недавнее заявление пресс-секретаря Никола Пашиняна о том, что в бюджет должны быть возвращены сотни миллионов долларов: «По этой причине лагерь Пашиняна и инициировал крупные антикоррупционные дела - по Ucom Telecom и т.п.»

«Но эта их антикоррупционная возня ни к чему не приводит, как говорится, «все уже украдено до нас» и вывезено за границу. И они, понимая, что денег нет, а проблемы очень даже есть, начинают в преддверии серьезных осложнений вспоминать и «дела минувших дней» и все, что еще можно вспомнить. А там, слово за слово, и перепалки, заканчивающиеся драками».

1news.az