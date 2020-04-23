Анатолий Рафаилов: «На общем фоне ситуация в Азербайджане выглядит значительно лучше»

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Этот год стал не только годом больших надежд для Азербайджана, но и периодом определенного кризиса как для нашей страны, так и для всего мирового сообщества.

«COVID-19 сделал то, чего не происходило никогда. Сотни миллионов людей по всему миру оказались взаперти у себя дома, в то время как государства ведут отчаянную работу по предотвращению распространения вируса и спасению человеческих жизней».

Об этом в интервью 1news.az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Анатолий Рафаилов.

По его словам, сегодня результаты принятых решений в каждой стране зависят от профессиональных качеств правительств и руководителей, а также адаптации системы управления под стремительно меняющиеся реалии.

Азербайджан, во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, смог вовремя оценить опасность, которую представляет COVID-19. "За короткий промежуток времени были приняты неотложные меры по предотвращению распространения этой эпидемии, был введен режим самоизоляции , создан оперативный штаб при Кабинете Министров, увеличены ассигнования в сферу медицины, построены новые больницы, налажено производство критически необходимых средств защиты, приняты программы по поддержке бизнеса и людей, лишившихся работы", - заявил парламентарий.

Также были приняты верные решения по локализации, недопущению распространения инфекции в городской среде. Чтобы исключить передачу вируса в местах большого скопления людей в республике, в том числе в Баку, были временно прекращены все учебные процессы и переведены на онлайн-режим. Также работу многих организаций перевели в онлайн-режим, функционируют они по сети Интернет. Отменены все культурно-массовые мероприятия, закрыты почти все общественные места.

По словам депутата, принятые решения дают основания полагать, что Азербайджану удалось избежать участи других страх, где смерть тысяч людей становится все более привычным явлением. «Объективный взгляд на сложившуюся ситуацию позволяет мне сказать, что на общем фоне ситуация в Азербайджане выглядит значительно лучше».

Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, Анатолий Рафаилов предостерег людей от нарушения карантина и информировал об опасности вируса.

«Проблема с COVID-19 заключается в том, что 80% инфицированных не имеют симптомов или имеют симптомы, которые не отличаются от обычного ОРВИ. Эта инфекция не грипп и не ОРВИ, она протекает более агрессивно и гораздо чаще приводит к атипичной пневмонии.

По последним данным, даже те, кто выздоравливают после тяжелого течения болезни, могут иметь долгосрочные осложнения. Особенно опасное осложнение - это фиброз легких. Коронавирусная пневмония чаще и быстрее приводит к повреждению легких. Из-за этого у части пациентов, прежде всего тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, может развиваться хроническая дыхательная недостаточность и другие хронические заболевания легких.

В группе риска люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, онкологией, другими тяжелыми хроническими заболеваниями. А также представители старшего поколения, начиная с 65 лет и старше. Однако, к сожалению, в последнее время появляется все больше данных о развитии тяжелых осложнений у людей более молодого возраста. Так, уже есть и 30-летние, 40-летние пациенты с коронавирусной пневмонией. Также в мире зарегистрированы случаи тяжелого течения данного заболевания у подростков, а в редких случаях и у детей.

Только 20% заболевших имеют более или менее серьезные симптомы. Может показаться, что это совсем не много, но ни у кого из людей нет к этой болезни иммунитета. Таким образом, в отличие от того же вируса гриппа 100% людей, кто контактирует с инфицированными коронавирусом, заболевает.

Мировой опыт показал, что самым эффективным подходом является карантин всех контактировавших и особенно граждан, побывавших за рубежом в период эпидемии, а также закрытие границ и самоизоляция.

Чем раньше определенные страны принимали эти решительные меры, тем меньше было число заболевших. Таким образом, то, что Президент Азербайджана оперативно предпринял дальновидные меры, спасло жизни многих жителей, а результат не заставил себя ждать, он показал свою эффективность. Если мы посмотрим на соседние и другие страны мира, которые не предприняли подобные меры, то увидим, что их нерасторопность привела к тысячам смертей.

Именно самоизоляция помогает уменьшить нагрузку на медицинскую систему и не дать огромному количеству одновременно заболевших людей вынудить врачей делать выбор - кого спасать между больными и снизить качество медицинского ухода.

Все предпринятые меры по недопущению распространения и борьбе с этой болезнью не являются прихотью, а необходимым и единственно верным подходом к этой болезни.

Вирус может не представлять опасности для вас, но быть смертельным для людей, входящих в группу риска, именно поэтому я призываю граждан Азербайджана проявить сдержанность, следовать всем правилам и рекомендациям правительства во главе с Президентом, а также проявить гражданскую ответственность», - заявил член парламента А. Рафаилов.