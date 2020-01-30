Анкара жестко осудила оскорбление флага Турции в Европарламенте - ФОТО

Страны Европы должны бороться с любыми фактами дискриминации по национальному и религиозному признаку, в том числе с проявлениями исламофобии.

Об этом написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя антитурецкую провокацию на заседании ЕП в Брюсселе.

«Избалованные ультраправые в странах Европы должны знать свое место. Европе пора сказать: «Стоп!» проявлениям ненависти и вражды», - написал Чавушоглу.

Министр отметил, что ультраправые лучше, чем кто-либо еще, осознают реакцию Анкары на оскорбление турецкого флага.

«Флаг Турции всегда будет гордо развеваться. В то же время Европарламент должен принять соответствующие меры в отношении шута», - написал Чавушоглу.

Как сообщает Anadolu, ультраправый греческий депутат Европарламента Иоаннис Лагос ранее устроил провокацию на заседании ЕП в Брюсселе.

На обсуждениях, посвященных положению беженцев на греческих островах, Лагос возмутился тем фактом, что никто в Европарламенте не поднимает вопрос положения граждан в самой Греции в связи с миграционным кризисом. «Все говорят о мигрантах, а как насчет прав греческих граждан?» - сказал Лагос.

По его словам, до 70 процентов жителей Греции выступает против нелегальной миграции, а сами греки подвергаются атакам мигрантов.

«С другой стороны, мы имеем дело с Турцией, которая делает все, что ей заблагорассудится. Поток мигрантов устремляется в нашу страну. Вот турецкий флаг. Что с ним делать? Порвать и выбросить! Мы должны положить этому конец», - сказал Лагос, демонстративно разорвав бумажный флаг Турции.

1news.az