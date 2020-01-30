Анкара жестко осудила оскорбление флага Турции в Европарламенте - ФОТО

Страны Европы должны бороться с любыми фактами дискриминации по национальному и религиозному признаку, в том числе с проявлениями исламофобии.
Об этом написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя антитурецкую провокацию на заседании ЕП в Брюсселе.
«Избалованные ультраправые в странах Европы должны знать свое место. Европе пора сказать: «Стоп!» проявлениям ненависти и вражды», - написал Чавушоглу.
Министр отметил, что ультраправые лучше, чем кто-либо еще, осознают реакцию Анкары на оскорбление турецкого флага.
«Флаг Турции всегда будет гордо развеваться. В то же время Европарламент должен принять соответствующие меры в отношении шута», - написал Чавушоглу.
Как сообщает Anadolu, ультраправый греческий депутат Европарламента Иоаннис Лагос ранее устроил провокацию на заседании ЕП в Брюсселе.
На обсуждениях, посвященных положению беженцев на греческих островах, Лагос возмутился тем фактом, что никто в Европарламенте не поднимает вопрос положения граждан в самой Греции в связи с миграционным кризисом. «Все говорят о мигрантах, а как насчет прав греческих граждан?» - сказал Лагос.
По его словам, до 70 процентов жителей Греции выступает против нелегальной миграции, а сами греки подвергаются атакам мигрантов.
«С другой стороны, мы имеем дело с Турцией, которая делает все, что ей заблагорассудится. Поток мигрантов устремляется в нашу страну. Вот турецкий флаг. Что с ним делать? Порвать и выбросить! Мы должны положить этому конец», - сказал Лагос, демонстративно разорвав бумажный флаг Турции.
1news.az
Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020