Аномальная жара в Азербайджане резко сменится непогодой

Долгий период аномально высокой для осени температуры воздуха резко сменится на Абшеронском полуострове непогодой.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, с 31 октября по 4 ноября погодные условия будут нестабильными, периодически будет идти дождь. Ночью и утром местами осадки будут усиливаться.

До 2 ноября также будет преобладать сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана в период с 31 октября по 3 ноября погодные условия также будут неблагоприятными: будет преобладать дождливая погода, временами осадки будут интенсивными, преимущественно на севере страны и в прибрежной местности. В горных зонах есть вероятность снега.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Уровень воды в реках поднимется, на некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сели.

Елена Остапенко, Э.Т.