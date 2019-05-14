Арье Гут: Президент Ильхам Алиев создает новую реформаторскую команду государственного менеджмента Азербайджана

Параллельно с «омолаживанием» Кабинета министров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает глубокие структурные реформы. В соответствии с Указом Президента о расширении функций и структуры Министерства экономики АР, Министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества и Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком включаются в статусе государственных служб в структуру Министерства экономики АР.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал известный израильский эксперт в области международных отношений, общественный деятель, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут.

"В течение 15 последних дней был дан старт серьезным кадровым реформам, что еще раз подтверждает, что глава азербайджанского государства реально требует от своих подчиненных изменения и улучшения ситуации как во всех сферах, так и в ненефтяном секторе, включая иностранные инвестиции в данный сектор, улучшение бизнес-климата, экономического развития за счет частного сектора. То есть, поставлена задача — экономический рост страны должен быть выше демографического роста, борьба с «теневой экономикой», серьезная борьба с монополиями" – подчеркнул Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, Президент Азербайджана поставил очень четкие и конкретные цели и задачи перед своей командой: реформы – это веление времени, и они неизбежны, кто не справится, уйдет…

"Сочетая в себе удачный синтез стратегического мышления и хорошего образования, мудрости и аналитического ума, демократических ценностей и непоколебимого патриотизма, Ильхам Алиев благодаря всем этим качествам, привнес новое дыхание, современность, новаторство, реформаторство и подлинную прагматичность в политику Азербайджана. Ильхам Алиев ломает консервативные понятия в отношении кадровой политики и предоставляет шанс — поле действия молодому поколению. Президент-реформатор – это тот человек, который меняет страну и реальное лицо страны. Масштаб реформ, в том числе и кадровых изменений во власти настолько велик, что для его подготовки и претворения в жизнь требуется время. Другими словами, структурные и кадровые изменения, которые мы наблюдаем почти каждый день, являются не стихийными, а реально отрегулированным процессом. Эти реформы отражают реформы постнефтяного периода Азербайджана" – подчеркивает Арье Гут.

По словам эксперта, в течении двух последних недель были проведены очень важные кадровые изменения, которые наводят на следующие выводы. "Это говорит о настоящей политической воле президента Азербайджана, который создает новую реформаторскую модель Азербайджана и нового государственного менеджмента.

Ильхам Алиев откровенно и искренне анонсировал новую волну экономических и кадровых реформ — молодые современные кадры с новым мышлением и новым видением, кардинальные обновления, реальные реформы. Во-вторых, эти две недели подтверждают о необходимости и необратимости, а также расширении этих кадровых и экономических реформ. Как мы видели, эти кадровые реформы затронули не только правительство Азербайджана, но и Администрацию президента. В Азербайджане произошла фактическая смена поколений политического истеблишмента при демонстрации глубочайшего респекта к тем, кто на протяжении долгих лет были столпами современной азербайджанской государственности.

Мы слышали лишь слова благодарности президента за вклад в развитие сильного, независимого и успешного Азербайджана, что еще раз доказывает, что это не просто кадровые реформы, но и важные структурные реформы, а также важные реформы в области политического и экономического менеджмента страны. В экономическом блоке мы наблюдаем начало мощных кардинальных реформ" – отмечает израильский эксперт.

По мнению Арье Гута, назначение талантливого, образованного и достойного министра-реформатора Микаила Джаббарова на пост министра экономики и объединение министерства налогов и госимущества в рамках министерства экономики говорит о начале серьезных кардинальных реформ в Азербайджане в области налогообложения и реальной борьбы против монополий.

" Микаил Джаббаров – реальный реформатор, который за короткое время сумел достичь успехов и дал подлинный толчок к реформам как министр образования и министр налогов. В частности, он провел поистине невероятную фискальную реформу. Если Джаббаров определяет настоящие цели и задачи, он начинает их выполнять в очень короткий период времени. В осуществлении этих реформ Микаил Джаббаров проявляет присущие ему твердость и прагматизм, а также все эти реформы он осуществляет в рамках системного подхода. Это можно было увидеть в его успешном опыте реальных изменений в министерстве налогов, где он реально добился подлинных успехов.

В то же время Джаббаров проводил и кадровые реформы, при этом не вызывая ни у кого недовольства. То есть уже два дня Микаил Джаббаров руководит самым сильным и в тоже время стратегическим для страны министерством экономики и думаю, что ему удастся достичь успеха в этом направлении на благо Азербайджана" – подчеркивает Гут.

"Азербайджан на верном пути преобразований, где во главе всех этих перемен стоит президент Ильхам Алиев, который имеет правильное видение любой проблемы, необходимое реформаторское и новаторское мышление, стратегический и четкий подход к любым направлениям жизнедеятельности государства" – резюмирует израильский эксперт в области международных отношений, общественный деятель, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут.

АЗЕРТАДЖ