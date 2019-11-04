Араз Ализаде о туристах, приезжающих в Азербайджан за сексом, и отличии элементов крови азербайджанцев и турок – ВИДЕО

В Сети появился очередной выпуск программы «3D» на ITV, гостем виртуального ведущего стал депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

Как сообщает 1news.az, отвечая на вопрос ведущего программы Дадаша Дадашлинского «азербайджанцы, это турки?», депутат сказал, что главное, кем сам человек себя считает.

«Сейчас есть наука гаплогруппа, которая по составу крови определяет, какая нация ближе к другой. Гаплогруппа (изучает генетическую историю человечества) определяет, что элементы крови азербайджанцев и турок не соответствуют друг другу. Турки – пришлые из Средней Азии и относятся к желтой расе, азербайджанцы – к индоевропейской группе. Поэтому я считаю себя азербайджанцем», - сказал он.

Кроме того, А.Ализаде признал, что говорил о том, что Османская армия прибыла на помощь Азербайджану, получив деньги.

«Османская армия была наемной и без денег не вовлекалась ни в одну войну. И нет ничего необычного в том, что они, получив деньги, пришли на помощь Баку», - сказал он.

Отвечая на вопросы касательно туризма, А.Ализаде отметил, что необходимо показывать туристам обычаи и традиции, красоты природы, а не женщин с низкой социальной ответственностью.

«Должна быть полиция нравов, чтобы не приставали к туристам. Мы должны сделать так, чтобы туристы приезжали сюда не заниматься сексом, а изучать нашу историю, культуру», - сказал он.

Он также указал, что с 2000 года у него нет отношений с братом Зардуштом Ализаде, хотя были попытки наладить с ним отношения.

Напомним, что главной целью столь необычного проекта являлось заменить реального ведущего интеллектуальной 3D моделью по имени Дадаш Дадашлинский, получить ответы на интересующие аудиторию вопросы.

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А.А.