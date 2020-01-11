Арестован подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой

Товузский районный суд рассмотрел представление следствия в связи с арестом Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой.

Как сообщили 1news.az в суде, суд, рассмотрев представление, избрал меру пресечения для И. Сулейманова в виде ареста сроком на 2 месяца (на время следствия).

Накануне, в пятницу, 10 января, был задержан и передан следствию житель села Дондар Гушчу Илькин Ибрагим оглу Сулейманов (1973 года рождения), подозреваемый в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой. На допросе И.Сулейманов полностью признался в совершенном преступлении.

Напомним, что дело об убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева.

Как сообщил ранее 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, было установлено, что пропавшая 21 ноября 2019 года девочка была убита умышленно.

По факту Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 120.2.9 («Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судмедэкспертизы Министерства юстиции и Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии Минздрава Азербайджана были командированы в Товузский район.

Тимур Рзаев

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