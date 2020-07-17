Арестован житель Гейчая, распространявший ложь в соцсетях

~ 1 минута на чтение 908

Арестован житель Гейчайского района, распространявший ложную информацию в соцсетях о гибели военнослужащих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, 14 июля житель района Айдын Расулов на своем профиле в социальной сети распространил ложную, способную запутать общественность информацию. Так, он написал, что в Баку были доставлены тела двадцати, а в село Мырты Гейчайского района – одного нашего солдата, ставших шехидами.

Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение полиции. В его отношении был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, собранные материалы отправлены в районный суд.

Решением суда он приговорен к 10 суткам административного ареста. А.Расулов отметил, что сожалеет о совершенном поступке.

Натали Александрова