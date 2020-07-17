1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Арестован житель Гейчая, распространявший ложь в соцсетях

Сегодня в 00:07 ~ 1 минута на чтение 908
Арестован житель Гейчая, распространявший ложь в соцсетях

Арестован житель Гейчайского района, распространявший ложную информацию в соцсетях о гибели военнослужащих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на  МВД, 14 июля житель района Айдын Расулов на своем профиле в социальной сети распространил ложную, способную запутать общественность информацию. Так, он написал, что в Баку были доставлены тела двадцати, а в село Мырты Гейчайского района – одного нашего солдата, ставших шехидами.

Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение полиции. В его отношении был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, собранные материалы отправлены в районный суд.

Решением суда он приговорен к 10 суткам административного ареста. А.Расулов отметил, что сожалеет о совершенном поступке.

Натали Александрова

908

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены