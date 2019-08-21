Армения даже по сравнению с Молдовой имеет более низкий рейтинг в США - Мубариз Ахмедоглу

Все действия вокруг визита премьер-министра Н.Пашиняна в США создали достаточную основу для характеристики отношения Вашингтона к Армении. МИД Армении всеми силами пытался организовать встречу Н.Пашиняна с президентом США Д.Трампом. Из заявлений министра иностранных дел З.Мнацаканяна можно было понять, что встреча Пашинян-Трамп вполне вероятна. После визита стало известно, что Н.Пашинян не смог встретиться не только с президентом Д.Трампом, но и даже с вице-президентом и государственным секретарем США.

Отношение к премьер-министру Молдовы Майе Санду в США свидетельствует о том, что негативное отношение к Армении было продуманным.

Армения так же, как и Молдова обладает полупарламентской системой управления. Реальная власть принадлежит не президенту, а премьер-министру.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду, будучи в США, встретилась с вице-президентом США М.Пенсом, госсекретарем М.Помпео и советником президента США (а также дочерью) Иванкой Трамп. Это является показателем особого отношения США к Молдове. Вслед за США ОБСЕ согласилась участвовать в выводе вооруженных сил из Приднестровского региона.

Кто-то может утверждать, что М.Санду была встречена на самом высоком уровне из-за ее первого визита в США в статусе премьер-министра. Н.Пашинян в прошлом году также впервые посетил США в качестве премьер-министра. Никто из официальных лиц США не принял его. Посол США в Армении Л.Трейси, когда Н.Пашинян находился в США, заявила, что такая встреча может состояться при необходимости. Другими словами, встреча с Н.Пашиняном не нужна руководству США.

То, что Н.Пашинян на организованном Д.Трампом приёме сфотографировался с супругой Трампа, стало объектом насмешек в экспертной среде Армении. Многие утверждали, что это фотомонтаж, и отметили, что эта фотография Н.Пашиняна обошлась налогоплательщикам Армении в 350 тысяч долларов. Чартерный рейс Н.Пашиняна во время визита в США обошелся в 350 тысяч американских долларов.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу