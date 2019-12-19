ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок, нарушив режим прекращения огня

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток 22 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов, и у села Беркабер Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Газахского и Гедабекского районов Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Карвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского и Тертерского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев