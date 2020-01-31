Армения ограничивает гражданам Китая въезд на территорию страны

В ближайшее время МИД Армении выступит с заявлением касательно возможного ограничения въезда граждан Китая на территорию республики в связи с коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 31 января, передают армянские СМИ.

По его словам, за туристами, прибывшими в Армению из Поднебесной, ведется периодический контроль. На данный момент в Армении ситуация является стабильной, и случаев проникновения коронавируса нового типа не выявлено. Между тем накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения. Данное заявление было сделано с учетом регистрации первого случая передачи 2019-nCoV от человека к человеку за пределами Китая.

Сложившаяся ситуация была обсуждена и в Ереване, в ходе последнего заседания соответствующей межведомственной комиссии, сформированной решением премьер-министра.

«Был также обсужден вопрос ограничения гражданам Китая въезда на территорию Армении. С соответствующим заявлением МИД РА выступит в ближайшие дни», - сообщил Торосян.

Что касается находящихся на территории Китая граждан Армении, то порядка 400 из них поддерживают постоянную связь с посольством и министерством иностранных дел. По словам Торосяна, ежедневно порядка 20-ти граждан республики возвращаются из Поднебесной на родину, причем на территории Армении они берутся под контроль, особенно в случае наличия проблем со здоровьем.

В Китае жертвами нового вируса стали 213 человек; количество больных приблизилось к 10 тысяч. Случаи коронавируса зафиксированы также в некоторых странах мира, в том числе в Японии, США и Южной Корее.

Между тем ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.