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Армения ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

Сегодня в 15:21 ~ 1 минута на чтение 269
Армения ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Он сообщил, что ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение.

«Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам», - сказал министр, сообщают армянские СМИ.

На вопрос, из каких стран Армения приобретает вооружение, Тоноян ответил, что минимум из четырех стран.

Он также заявил, что российская 102-я военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружения, а увеличение количества военнослужащих или территории не планируется.

А.А.

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