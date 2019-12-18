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Армения планирует покупать газ у Туркменистана по свопу

Сегодня в 15:26 ~ 1 минута на чтение 304
Армения планирует покупать газ у Туркменистана по свопу

Армения ведет переговоры о покупке газа у Туркменистана, сказал председатель постоянной комиссии Нацсобрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Микаел Мелкумян, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, недавно был визит министра территориального управления и инфраструктур в Иран, где он встретился с министром энергетики Ирана.

«Вопрос находится в процессе обсуждения. На данный момент эта схема не действует, но обязательно заработает. Одной из ее целей является также создание общего энергетического коридора из Туркменистана через Иран, Армению, Грузию в Россию», - сказал Мелкумян.

По его словам, на данный момент ведется работа в направлении скорейшего задействования схемы. Мелкумян отметил также, что Иран весьма заинтересован в реализации этого проекта.

Депутат обратил внимание и на то, что по газопроводу из Ирана Армения сейчас получает в три раза меньше голубого топлива, чем позволяет его пропускная способность.

Отметим, что проект покупки Арменией газа у Туркменистана по системе своп предполагает, что Ашхабад будет поставлять топливо в северные провинции Ирана, а Тегеран, в свою очередь, будет поставлять свой газ Еревану.

А.А.

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