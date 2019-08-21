Армяне-единственный народ в цивилизованном пространстве, который бахвальствуется моноэтничностью и моноконфессионализмом - Мубариз Ахмедоглу

Армяне считают себя частью цивилизованного мира. Все государства, которым они служили и от которых получали поддержку до сегодняшнего дня, являются полиэтническими и поликонфессиональными.

Армяне - единственные, кому присуща мания величия в нашем регионе, поэтому армяне работают и в этом направлении, чтобы быть оригинальными. Так формируется ксенофобия и затем превращается в фашизм. Однако никто не обратил внимания на то, что Армения бахвальствуется моноэтничностью и моноконфессионализмом. Эти идеи вновь усилились и превращаются в геополитический параметр в Армении после прихода Н.Пашиняна к власти. Одним из основополагающих принципов, лежащих в корне мыслей, которые внушает другим государствам и группам интересов созданный Пашиняном в Армении центр "Орбели", является то, что Армения является моноэтническим и моноконфессиональным государством.

Недавно якобы проживающие на территории Азербайджана представители автохтонного народа провели заседание в Шуше, и якобы подготовили обращение в связи с ситуацией в Азербайджане. Из содержания становится ясно, что не было никакого собрания. Это всего лишь обращение, подготовленное каким-либо продажным лицом, называющим себя представителем одного из национальных меньшинств.

Армяне уже должны понять, что их ложь, в особенности такая, не проходит.

Предательство этих национальных меньшинств, можно сказать, почти то же самое, что и предательство армянских сепаратистов против Азербайджана.

Парадоксально, что представители национальных меньшинств, опираясь на платформу моноэтнического, моноконфессионального и осуществляющего этнические чистки государства, клевещут на полиэтнический, поликонфессиональный Азербайджан.

Международное сообщество должно принять во внимание, что первым делом Армении после независимости стало изгнание со своей территории представителей неармянской национальности и других религий. В результате превратилась в моноэтническое, моноконфессиональное государство. Проживающие в составе Армянской ССР азербайджанцы были одним из депортированных народов. Русские и другие славянские народы были также изгнаны из Армении. Известная фраза "Иван, возьми чемодан, иди домой" была озвучена в приблизительно одно и то же время с лозунгом "Миацум".

Одной из важных проблем региона и цивилизованного мира в целом является предотвращение ведущей к фашизму ксенофобии в Армении. Армения должна превратиться в прежнее поликонфессиональное, полиэтническое государство.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу