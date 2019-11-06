Армянского мафиози в США приговорили к 18 годам тюрьмы

Один из лидеров группировки «Armenian Power» Мгер Дарбинян приговорен в США почти к 18 годам тюремного заключения за ряд преступлений.

Как сообщает NBC, Мгер Дарбинян, известный по кличке Майк, в числе прочего причастен к финансовым преступлениям – в результате махинаций с банковскими картами он выманил у клиентов банков 1 миллион долларов.

Дарбинян также должен выплатить штраф и компенсацию в размере 170 тыс. долларов. После освобождения из тюрьмы ему грозит депортация в Армению.

Издание пишет, что сообщество «Armenian Power» (Армянская сила) было основано в конце 1980-ых в Калифорнии. Отмечается, что его участники обвиняются в совершении ряда преступлений.

1news.az