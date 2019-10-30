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Арт-объект Лейлы Алиевой представлен на Московской биеннале современного искусства – ФОТО

Сегодня в 14:18 ~ 2 минуты на чтение 297
Арт-объект Лейлы Алиевой представлен на Московской биеннале современного искусства – ФОТО

В Москве во вторник, 29 октября, открылась VIII международная биеннале современного искусства, где представлен арт-объект вице-президента Фонда Гейдара Алиева, поэтессы и художницы Лейлы Алиевой.

На выставке, которая проходит в Третьяковской галерее, представлено более 50 произведений 34 художников из 11 стран, сообщает АЗЕРТАДЖ. Темой биеннале выбрано «Ориентирование на местности».

Лейла Алиева представила экспозицию в стиле видеоарт под названием «Вечность», которая олицетворяет человеческую смелость, стремление создать нечто лучше того, что имеешь на данный момент. 

«Мы любим и боимся терять наше привычное, но мы не знаем, что иногда нужно не побояться и решиться разрушить это, чтобы дальше было еще лучше. Как эго: когда ты его рушишь без страха, ты попадаешь в бесконечность», - пояснила Лейла Алиева смысл произведения.

«Это - история каждого человека о том, что когда у тебя что-либо не до конца идеально, не бойся двигаться дальше, так как от этого будет только лучше», - сказала она в интервью российскому изданию «Вестник Кавказа».

Она также отметила, что работа над «Вечностью» длилась три месяца, и в ней принимала участие команда из 20 человек.

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт отметил, что не является безусловным поклонником всего современного искусства, но при этом творчество Лейлы Алиевой вызывает у него восхищение.

«Я совершенно покорен! Меня давно связывают с Лейлой Алиевой дружеские отношения, я неоднократно смотрел ее выставки, которые она устраивала в Баку, Москве и других городах. То, что я увидел здесь, меня потрясло», - сказал он «Вестнику Кавказа».

На VIII международной биеннале современного искусства представлена также работа другого азербайджанского художника – Орхана Мамедова. Созданное также в стиле видеоарта, его произведение создано на основе орнаментов 50 азербайджанских ковров, которые на картине сменяют друг друга.

На открытии выставки присутствовали генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, а также известные деятели культуры и представители общественности.

VIII Московская международная биеннале современного искусства продлится до 22 января 2020 года.

Елена Остапенко, Э.Т.

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