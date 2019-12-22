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Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Сегодня в 12:24 ~ 1 минута на чтение 146
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.

Об этом в воскресенье сообщила глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани, оглашая предварительные результаты выборов.

Ее слова приводит телеканал Tolo News. Второе место занял премьер-министр страны Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

В начале декабря Хекматияр выступил с призывом к пересчету голосов на президентских выборах в связи с якобы допущенными в ходе их подсчета нарушениями.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Изначально предварительные результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако затем председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила об отсрочке.

А.А.

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