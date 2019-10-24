«Атомная подводная лодка»: Весь Баку говорит об этих фото - ПОДРОБНОСТИ

На Украинском круге в Хатаинском районе Баку замечен необычный огромный предмет.

Как сообщает 1news.az, в соцсетях распространяются фотографии огромного металлического предмета, который перевозит специальный многоколесный прицеп и мощные тягачи. «Атомная подводная лодка», «Баллистическая ракета», «Торпеда», «Атомный реактор» - какие только названия ему ни придумали пользователи.

Но, связавшись с заместителем директора по связям с общественностью SOCAR Ибрагимом Ахмедовым, 1news.az удалось узнать подробности о столь величественном устройстве.

«Как вы знаете, SOCAR проводит масштабную реконструкцию и модернизацию Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Основная цель – повышение качества производимого и продаваемого в Азербайджане топлива. В результате уже в 2021-2022 годах станет возможно производить горючее – бензин и дизельное топливо - стандарта ЕВРО-5.

Для этого на заводе возводятся и устанавливаются новые устройства, уже существующие ремонтируются и модернизируются. 56% работ уже завершено. В рамках проекта в республику заводятся новые устройства.

На фото – новая цистерна для хранения сжиженного газа – LTC. Ее длина свыше - 30 метров, объем – 345 тонн. Также будут привезены цистерны более 60 метров длиной, девять штук. Их установят на заводе», - подчеркнул И.Ахмедов.

Тимур Рзаев. Э.Т.