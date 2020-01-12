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Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс в Тегеран

Сегодня в 14:15 ~ 1 минута на чтение 483
Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс в Тегеран

Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван - Тегеран - Ереван по соображениям безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании.

«Сообщаем, что из соображений безопасности авиакомпания Armenia Airways отменила запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван - Тегеран - Ереван.

Пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании», - отмечается в заявлении,- сообщает «ТАСС». Armenia Airways является единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные рейсы в Тегеран из ереванского аэропорта «Звартноц».

8 января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

А.А.

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