Авиакомпания «Икар» получила допуски на регулярные рейсы из 9 городов России в Азербайджан

Авиакомпания «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из 9 городов России в Баку.

Как сообщает Interfax со ссылкой на Минтранс РФ, рейсами "Икара" в столицу Азербайджана можно будет добраться дважды в неделю из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в июле 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-й собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярск, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай). Парк авиакомпании состоит из пяти Boeing-767-300, двух Boeing-737-800, двух Boeing 737-900 и шести Embraer-190-100.