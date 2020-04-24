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Авиаторы Азербайджана приняли участие в акции по сдаче донорской крови - ФОТО

Сегодня в 10:48 ~ 1 минута на чтение 256
Авиаторы Азербайджана приняли участие в акции по сдаче донорской крови - ФОТО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана присоединился к акции сдачи крови, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. 
 
На данном этапе в акции по сдаче донорской крови приняли участие более 300 азербайджанских авиаторов.
 
Сдача крови проходила по специальному графику, соблюдая требования режима карантина.
 
Отметим, что акция по добровольной сдаче крови начата Фондом Гейдара Алиева в целях помощи людям, страдающим наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией.

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