Автобус Ростов – Баку попал в ДТП – есть пострадавшие - ФОТО

Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом, следовавшим по маршруту Ростов - Баку.

Авария произошла около поселка Благодарный рядом с Буденновском.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РЕН ТВ, автобус наехал на препятствие. Госпитализировано семь человек, сообщается, что все они граждане Азербайджана.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили в управлении МВД по Ставропольскому краю, авария произошла на 78-м км автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск. Там столкнулись микроавтобус "Форд-Транзит" и легковой автомобиль "Лифан", водитель которого попытался совершить маневр разворота. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в левый кювет и допустил наезд на дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб.