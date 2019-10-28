Автохулигану на Porsche, устроившему гонки по Баку, вынесен приговор – ВИДЕО

Ясамальский районный суд рассмотрел материалы на 28-летнего уроженца Гянджи, проживающего в столице, Эльшана Тахир оглу Гулиева, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщили 1news.az в суде, по решению суда Э.Гулиев оштрафован на 500 манатов по административному протоколу и на год лишен водительских прав.

Напомним, что Эльшан Гулиев за рулем автомобиля марки Porsche (10-MR-800) грубо нарушал правила дорожного движения в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили ранее 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель ехал против движения на проспекте Метбуат и по улице Гасан бека Зардаби, создав тем самым аварийную ситуацию. На проспекте Зии Буниятова, двигаясь задним ходом, он создавал угрозу для других транспортных средств и повредил две машины.

На проспекте Зии Буниятова водитель проигнорировал требование полиции остановиться и поехал прямо на сотрудников дорожно-патрульной службы. Автохулигана смогли задержать в искусственной пробке на проспекте Метбуат.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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