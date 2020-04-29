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Айгюн Бейлер о выступлении с армянкой: «Мы не требуем паспорт у тех, кто выходит на сцену…» - ВИДЕО

Сегодня в 11:46 ~ 2 минуты на чтение 75
Айгюн Бейлер о выступлении с армянкой: «Мы не требуем паспорт у тех, кто выходит на сцену…» - ВИДЕО

В начале недели азербайджанские пользователи социальных сетей активно обсуждали выступление заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейлер с армянской исполнительницей Илоной Нерсесовой.

Публикация в социальных сетях и СМИ ролика, в котором к А.Бейлер подходит И.Нерсесова с микрофоном и включенной камерой телефона и начинает петь вместе с ней дуэтом на азербайджанском языке песню «Tut ağacı», вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей, о чем более подробно читайте здесь.

Ранее А.Бейлер отмалчивалась от произошедшего и не давала комментариев СМИ, но решила нарушить молчание и пообщалась на эту вызвавшую резонанс тему в эфире программы «Səni axtarıram», выходящей на Xəzər TV.

«Неправильно воспринимать произошедший случай как ошибку. Мы не требуем паспорта или какого-либо документа у тех, кто выходит на сцену. Говорят, что она и не армянка, как я знаю, она из Израиля», - рассказала А.Бейлер в своем online интервью.

Заслуженная артистка также заявила и о том, когда было снято это видео, – по словам Айгюн Бейлер, произошло это 18-19 лет назад.

«Сейчас люди грустят, и особенно музыканты, не время для подобного», - отмечает певица, обращаясь к пользователям соцсетей и СМИ, обсуждающих ее выступление с И.Нерсесовой.

 
 
 
 
 
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Aygün Bəylər erməni müğənnisi ilə iddia olunan ifasından danışdı: "Dediyləri kimi erməni də deyil". @millixeber

Публикация от MİLLİ ŞOU™ SİZİN SEÇİMİNİZ (@millishow)

Как и само выступление, так и комментарий А.Бейлер также вызвал резонанс в социальных сетях, пользователи которых усомнились в том, что видео было снято так давно, так как в то время просто напросто не было фронтальных камер, да и образ самой заслуженной артистки был в корне иным.

В.Ф, Г.Р.

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