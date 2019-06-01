AZAL приостанавливает полеты в ряд городов Европы

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в феврале временно прекращает полеты из Баку в Берлин, Париж и Милан.

Полеты в указанные города возобновятся с начала марта, сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев, пояснив, что приостановление рейсов обусловлено понижением спроса на полеты в данных направлениях.

Ранее AZAL объявил о временном прекращении авиарейсов из Баку в Пекин в связи с низким спросом из-за новогодних праздников в Китае.

С февраля также приостанавливаются полеты в Женеву, последний рейс куда будет выполнен 11 февраля. Время возобновления рейсов в этот город пока неизвестно.

AZAL, как и в предыдущие годы, приостановит в феврале полеты в Нью-Йорк, и возобновит их в марте.

В прошлом году число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, составило 5 567,7 (+13,4% к предыдущему году). Из них 16,7% выбрали для поездок воздушный транспорт.

1news.az