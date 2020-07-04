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AZAL рейсом из Будапешта привез в Азербайджан наших соотечественников 

Сегодня в 11:52 ~ 1 минута на чтение 168
AZAL рейсом из Будапешта привез в Азербайджан наших соотечественников 
Утром в субботу, 18 июля, в Баку приземлился чартерный рейс Национального авиаперевозчика AZAL, который выполнил прямой рейс из Будапешта. 
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», на рейс из столицы Венгрии были допущены пассажиры с негативным результатом теста на коронавирусную инфекцию (COVID-19). 
 
Согласно установленным правилам, после прибытия на родину, все 48 пассажиров должны провести две недели в самоизоляции. 
 
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики. 
 
Тимур Рзаев

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