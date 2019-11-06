Азербайджан и Хорватия обсуждают расширение сотрудничества в военной сфере

6 ноября министр обороны Закир Гасанов встретился с новоназначенным послом Хорватии в Азербайджане Бранко Зебичем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества в военной сфере, как и в других областях.

Отметив важное стратегическое сотрудничество, дружеские и теплые отношения между двумя странами, дипломат подчеркнул, что Хорватия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в военной и военно-технической сферах, в области военного образования, а также военно-политическая ситуация в регионе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.