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Азербайджан обогнал Италию, Литву по качеству дорожной инфраструктуры

Сегодня в 18:38 ~ 1 минута на чтение 717
Азербайджан обогнал Италию, Литву по качеству дорожной инфраструктуры

Азербайджан обогнал ряд европейских стран, включая Италию и Литву, заняв 27-е место в подкатегории «Качество дорожной инфраструктуры» рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности», подготовленного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Таким образом, занявший 27-е место Азербайджан обогнал Турцию, которая расположилась на 31-м месте, Великобританию - 36 место, Литву - 39 место, Италию - 53-е место и ряд других европейских стран.

По оценке ВЭФ, Азербайджан не смог в 2019 году обогнать по качеству дорожной инфраструктуры ряд европейских стран, включая Нидерланды (второе место), Австрию (шестое место), Испанию (11 место), Германию (22 место).

Добавим, что на первом месте в рейтинге данной категории расположился Сингапур, а на последнем (141 место) - Центральноафриканская Республика Чад.

Напомним, что в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 страны мира. Таким образом, республика поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

Напомним, что недавно стало известно, что Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019". Таким образом, в данном рейтинге на постсоветском пространстве, исключая страны Прибалтики, Азербайджан занимает первое место.

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