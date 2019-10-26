Азербайджан обыграл Словакию и вышел из группы с первого места

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу в рамках основного раунда отбора на чемпионат мира 2020 года провела заключительный матч.

Как сообщает 1news.az, национальна команда играла против Словакии.

Обе сборные в первых двух турах одержали по две победы, обыграв Черногорию и Молдову, но из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей словаки располагались на первом месте.

Поэтому сборную Азербайджана в этом матче устраивала только победа. Занять первое место было важно с точки зрения посева при жеребьевке элитного раунда. Азербайджан и Словакия пробились туда, одержав по две победы. Но первое место в группе позволит в групповом этапе элитного раунда получить одну сборную, занявшую первое место в основном раунде и две, занявших вторые места.

Матч прошел в очень упорной борьбе. В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи Болинья и Вассура забили по голу и принесли сборной победу. Таким образом, сборная заняла в группе первое место.

Жеребьевка элитного раунда состоится 7 ноября, а матчи групп пройдут с 28 января по 2 февраля. В финальную стадию напрямую пробьются победители четырех групп. Вторые места сыграют между собой в раунде плей-офф, который выявит еще двух участников чемпионата мира

Чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября.

Теймур Максутов