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Азербайджан пресек армянские провокации на границе

11 Января, 2020 в 16:12 ~ 1 минута на чтение 679
Азербайджан пресек армянские провокации на границе

Продолжаются провокации противника против боевых позиций Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС), осуществляющей оборону и защиту азербайджано-армянской государственной границы в направлении Газахского и Агстафинского районов Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, в последние дни азербайджанские пограничные боевые пункты и военные транспортные средства в разное время суток неоднократно подвергались обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны Вооруженных сил Армении.

Во всех случаях провокации противника были пресечены, а вражеский обстрел подавлен ответным огнем.

Тимур Рзаев

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