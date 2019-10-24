Азербайджан с трудом обыграл Черногорию

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу в рамках отбора на чемпионат мира 2020 года провела вторую игру.

Как сообщает 1news.az, во втором матче Азербайджан играл против Черногории. Матч завершился тяжелой победой нашей сборной со счетом 3:2. Голами отметились Болинья, Рамиз Човдаров и Амир Шожаеи.

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Тьяго Болинья, Ризван Фарзалиев (к), Вассура, Хади Ахмади –Эльнур Заманов, Нихад Исмайлов, Хатаи Багиров, Иса Атаев, Эдуардо, Рамиз Човдаров, Амир Шожаеи, Вахид Шафиеи, Эшаг Сургали.

Во втором матче группы Словакия обыграла Молдову (7:4). В первом туре словаки разгромили Черногорию (5:0), а Азербайджан обыграл Молдову (3:1). В субботу пройдут решающие матчи группы. Азербайджан в матче за первое место сыграет со Словакией. Для победы нашей команды необходимо обыгрывать соперника, ввиду того, что у словаков лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Теймур Максутов