Азербайджан стал председателем Конференции Энергетической хартии - ФОТО

С 1 января к Азербайджану перешло годовое председательство в Конференции Энергетической хартии.

Возглавляет председательство министр энергетики страны Парвиз Шахбазов.

Об этом сообщает коммуникационный проект Евросоюза EU NEIGHBOURS, отмечая, что на ежегодной основе Конференция является высшим директивным органом процесса Энергетической хартии.

Приоритеты, выделенные Азербайджаном, включают ускорение перехода к энергоресурсам за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также продвижение политики в области энергоэффективности и усиление регулирующих мер реагирования на проблемы безопасности поставок.

В последние годы в Азербайджане сформировалось понимание того, что рациональное использование природных богатств является залогом стабильного развития экономики.

Страна поставила перед собой приоритет – повышение эффективности использования своих энергоресурсов. В этом направлении реализуются многочисленные инициативы в рамках программы EU4Energy.

На сегодня в Азербайджане уже разработан проект нового закона по энергоэффективности, который находится на рассмотрении Кабинета министров. Этот документ прописывает подготовку национального плана действий и призван внедрить четкий механизм функционирования в эту многогранную область.

Параллельно ведется знакомство азербайджанских специалистов с нюансами внедрения в стране стандартов по энергоэффективности. Европейский союз выступает основным партнером Азербайджана на этом пути.

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Елена Остапенко, Г.Р.