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Азербайджан вошел в ТОП-20 стран с быстрорастущей индустрией туризма

Сегодня в 12:34 ~ 1 минута на чтение 201
Азербайджан вошел в ТОП-20 стран с быстрорастущей индустрией туризма

Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) включила Азербайджан в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма.

Как передает Report, республика заняла 18-ое место, при этом рост индустрии туризма в Азербайджане составил 11,4%.

Первую десятку лидеров заняли Мьянма (рост — 40,2%), Пуэрто-Рико (31,2%),  Иран (27,9%), Узбекистан (27,3%), Черногория (21,4%), Египет (21,1%), Вьетнам (16,2%), Филиппины (15,1%), Мальдивы (14,9%) и Багамские острова (14,6%).

По данным UNWTO, всего в прошлом году жители планеты совершили 1,5 миллиарда зарубежных поездок, что на 4% больше, чем в 2018-м. Самой привлекательной страной стала Франция, ее посетили более 90 миллионов туристов.

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