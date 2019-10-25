Азербайджанцы, имеющие в России жилье, смогут ставить на миграционный учет своих земляков

У иностранцев, имеющих в России жилье, появится право ставить на миграционный учет своих земляков. Правительственный законопроект об этом внесен в Госдуму, сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Сейчас такое право есть только у высококвалифицированных иностранных специалистов (они могут регистрировать по месту пребывания и ставить на миграционный учет членов своей семьи). А все остальные иностранцы, которые купили в России дом, квартиру или комнату, могут поставить на учет только самих себя.

В правительстве посчитали, что это правило, по сути, ограничивает права иностранцев, являющихся собственниками жилья.

По данным Росреестра, в 2017 году иностранцы в России зарегистрировали права на 22,4 жилых помещений, в 2018 году - на 24 тысячи, с января по июнь этого года - на 14 тысяч. И каждый из владельцев этого жилья сможет после принятия законопроекта выступать принимающей стороной для других иностранцев.

"Сейчас складывается парадоксальная ситуация - мигрант покупает жилье в России, но не имеет права зарегистрировать в нем даже ближайших членов своей семьи - мужа или жену, детей, и они вынуждены искать "лазейки", чтобы встать тут на миграционный учет", - объясняет эксперт по вопросам внешней миграции Наталия Власова. Если законопроект будет принят, эта правовая коллизия разрешится. Семьи смогут практически беспрепятственно воссоединяться, не "подпитывая" теневой рынок услуг, связанный с оформлением всех нужных миграционных документов.

По данным МВД, всего с начала года на миграционный учет в России поставлено 15 миллионов иностранцев.

1news.az