Азербайджанцы похитили бизнесмена в Ульяновске, вымогали денег - ФОТО

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию организованной преступности удалось пресечь противоправную деятельность группы, причастной к похищению руководителя одной из коммерческих структур.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ульяновской области. вымогатели требовали у него 100 млн рублей, угрожая лишить жизни, сообщают российские СМИ.

Бизнесмена похитили 4 октября. На следующий день силовикам уже удалось выяснить, где его держат. Оказалось преступники обосновались в одном из дачных домиков на территории заброшенного садоводческого товарищества неподалеку от Ульяновска.

В ходе боевого мероприятия заложника освободили, а двух удерживающих его мужчин задержали, у одного из них нашли пистолет. Потом в Ульяновске задержали и еще трех товарищей, причастных к похищению.

Сообщается, что четверо задержанных являются гражданами Республики Азербайджан, один – ранее судимый по ст. 162 УК России («Разбой») житель Ульяновска.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным Управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «г», «з» ч.2 ст.126 УК России («Похищение человека»).

1news.az