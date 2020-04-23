Азербайджанец из Нью-Йорка: Здесь у каждого есть знакомый, который болеет или умер от этой пандемии - ФОТО - ВИДЕО

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Объездив и побывав в двадцати странах мира, в июне 2019 года по программе World and Travel Фархад Агамалиев переехал в Америку.

Связавшись с ним, я попросила его рассказать нам о своем переезде, впечатлениях от страны, сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на первых порах, и о том, как жители Нью-Йорка справляются с режимом карантина. Ведь, по статистике, в Соединенных Штатах значительно больше подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, чем в других странах, а половина инфицированных и умерших приходится на штат Нью-Йорк.

«До переезда в Штаты я учился в университете в Праге. Мне захотелось узнать каково это – жить в Штатах. На время моего прибытия в Америку мне исполнился 21 год. Для меня является символичным то, что за 21 год я успел посетить 21 страну. Еще нигде я не чувствовал себя так, как здесь, – признается юноша.

- Моя официальная работа по контракту находилась в Нью-Джерси. Чтобы окончательно перебраться в Нью-Йорк, мне приходилось работать в трех разных местах, я уходил из дома в 7 утра и возвращался глубокой ночью. Переехав в Нью-Йорк, я устроился официантом, затем поднялся до специалиста по маркетингу, начал организовывать различные развлекательные мероприятия».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Farhad Agh (@osoznalagh) 8 Июн 2019 в 4:59 PDT

«Несмотря на то, что в последнее время число зараженных вирусной инфекцией снижается, штат Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом, и это действительно так. Если раньше, когда нас спрашивали, знаем ли мы кого-нибудь, кто болеет коронавирусом, мы отвечали «нет», то сейчас в Нью-Йорке у каждого есть знакомый, кто болеет или умер от этой пандемии. Все общественные места давно закрыты, граждане подают на пособия по безработице. На улице появились организации, раздающие еду, американские семья получают 1200$ на человека. Миллионы людей потеряли свою работу, все живут в страхе. Улицы города пустуют», - рассказывает он.

В начале месяца Фархад вместе со своим другом Али Морфом, интервью с которым можно прочитать по ссылке, совершили весьма благородный поступок: они бесплатно раздавали маски людям на улицах Нью-Йорка.

«Так как мы тесно сотрудничаем с китайскими производителями, они предложили нам маски по очень хорошей цене, и мы решили выделить часть нашего бюджета на благотворительность. Сейчас очень важно быть сплоченными и поддерживать друг друга. Маски не могут защитить от вируса, но они могут помочь хоть как-то предотвратить его распространение.

Спустя несколько недель мы заказали новую партию масок и раздали их в одной из местных больниц.

К этой эпидемии никто не был готов. В Нью-Йорке люди привыкли к сумасшедшему темпу, постоянной работе, активной социальной жизни. Рестораны, бары, галереи всегда были забиты. Людям было очень сложно перестроиться. Радует поддержка государства - из-за карантина государство выдает определенный продуктовый набор раз в неделю на 1 человека абсолютно бесплатно всем желающим и без всяких справок.

Закупать продукты и поговаривать о вирусе начали еще с конца февраля, в новостях то и дело появлялись фотографии пустых полок и прилавок. С 13 марта мэр города отменил все публичные мероприятия, нью-йоркские компании отправили сотрудников на удаленную работу с 16 марта. С 17 марта всем ресторанам было приказано закрыть свои двери для гостей и работать исключительно в формате на вынос либо доставки.

Ситуация накаляется, и этому способствует и то, что никто не знает, что будет, когда все закончится, и жители Нью-Йорка, как и люди по всему миру, вернутся к привычному образу жизни. Но так или иначе, мы верим, что совсем скоро все наладится», - заключил свой рассказ Фархад Агамалиев.

И.Нармин, Э.Т.