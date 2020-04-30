Азербайджанец возглавил крупную российскую компанию

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Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и экс-руководитель «Уральской Стали» Назим Эфендиев возглавил «Металлоинвест» - его назначили исполняющим обязанности гендиректора.

28 апреля стало известно о смерти после продолжительной болезни генерального директора металлургического комплекса Андрея Варичева. Соболезнования в связи с кончиной Варичева выразили руководство «Металлоинвеста» и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Андрей Варичев на протяжении пяти лет работал в Новотроицке, а после занял руководящие посты в холдинге.

И.о. гендиректора компании назначили Назима Эфендиева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в руководстве холдинга.

Назим Эфендиев долгое время работал управляющим директором на «Уральской Стали». Затем занял пост заместителя гендиректора «Металлоинвеста» по взаимодействию с органами власти, а после стал первым замгендиректора и коммерческим директором.

В период работы в Оренбуржье Эфендиев был депутатом Законодательного собрания региона от Новотроицка.

Отметим, что «Металлоинвест» — один из крупнейших мировых производителей железорудной продукции и принадлежит Алишеру Усманову.

1news.az