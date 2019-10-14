Азербайджанец зарезал в России диджея из-за различий в музыкальных вкусах – ВИДЕО

В кафе в Кировском районе Ленинградской области РФ мужчина из азербайджанской диаспоры убил диджея.

Гостю не понравилась музыка в заведении, и он несколько раз требовал в нецензурных выражениях сменить репертуар, но получал отказ.

Тогда посетитель кафе ударил диджея ножом в сердце. Пострадавшего доставили в больницу, но он не выжил, сообщает 47news.

На записи с видеокамер видно, как в зал ворвался официант с кухонным ножом, вероятно, чтобы вступиться за раненого. Вслед за ним, шатаясь, вошел пострадавший диджей. Сделав пару шагов, он упал и замер.

Сейчас следователи объявили в розыск азербайджанца, подозреваемого в убийстве.

А.А.