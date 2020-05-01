Азербайджанская диаспора передала российским медикам витаминно- гуманитарный груз - ФОТО

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В рамках акции Волонтерского центра «Единой России» #СпасибоВрачам Мурманская областная общественная организация «Культурный центр «Азербайджан»» передала медперсоналу Кольской ЦРБ целый микроавтобус овощей, фруктов, солений и натуральных соков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, на прошлой неделе представители данной организации обратились в Волонтёрский центр с предложением оказать помощь тем, кто сейчас находится на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Обсудив вопросы сотрудничества, было принято решение направить витаминно-гуманитарный груз в Кольскую ЦРБ.

«Эпидемия коронавирусной инфекции - наша общая беда, - обратился к коллективу ЦРБ заместитель председателя Мурманской областной общественной организации «Культурный центр «Азербайджан»» Гусейн Гусейнов.

Вы взяли на себя серьёзный удар и в данной ситуации ваш труд бесценен. Низкий вам поклон! А в качестве благодарности мы привезли вам 1тонну 200 килограмм свежих фруктов, овощей, солений и натуральных соков. Надеемся, это поможет поддержать ваш иммунитет».

«От лица медицинских работников Кольской ЦРБ я хочу поблагодарить представителей Азербайджанской диаспоры и Волонтёрский центр партии «Единая Россия» и ОНФ за оказанную помощь, - ответил заместитель главного врача Кольской ЦРБ Александр Вохминов.

"Наступило непростое время, но коллектив работает в полную силу, делаем всё, что в наших силах. Есть определенные проблемы, но мы их решаем. Спасибо за то, что приехали нас поддержать словом и делом. Действительно, очень приятно!», сказал замглавврача.

С 10 апреля Кольская ЦРБ полностью перепрофилирована для лечения внебольничной пневмонии. Персонал полностью экипирован для работы с больными. Основная нагрузка сегодня лежит на врачах терапевтах и анестезиологах-реаниматологах.

1news.az