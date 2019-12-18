Азербайджанские студенты приятно удивили Владимира Зеленского - ФОТО

Студенты Бакинского славянского университета приятно удивили президента Украины Владимира Зеленского знанием украинского языка.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская в рамках официального визита в Азербайджан вчера побывали в Украинском культурно-образовательном центре, действующем при Бакинском славянском университете, встретились со студентами и членами Конгресса украинцев Азербайджана.
Писатель-публицист Эльмира Ахундова поделилась с 1news.az впечатлениями от этой встречи.
«Ректор университета Нурлана Алиева и заведующая центром Леся Керимова проинформировали Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую о созданных здесь условиях.
Было отмечено, что созданный в университете в 2001 году Украинский культурно-образовательный центр вносит вклад в развитие отношений между нашими странами. Центр играет важную роль в пропаганде в Азербайджане украинской культуры. Студенты-украиноведы на базе центра изучают украинский язык и культуру», - рассказала Э.Ахундова.
Она отметила, что президент Украины за «круглым столом» встретился с представителями Конгресса украинцев Азербайджана, членом которого является и сама Эльмира Ахундова.
«Было приятно пообщаться с Владимиром Зеленским, он был очень расположен к беседе, доволен прошедшими в Баку переговорами, коротко рассказал о достигнутых договоренностях в различных сферах, отметил, что Украина придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном, которые за последние годы переживали некоторый спад», - сказала она.
Глава Конгресса Юрий Осадченко рассказал о деятельности организации, которая за 22 года существования проделала большую работу по укреплению связей между двумя странами и интеграции украинцев в общественно-политическую жизнь Азербайджана, добавила Э.Ахундова.
«В своем выступлении я рассказала о межпарламентских связях, о деятельности группы дружбы с Украиной, членом которой я являлась, которая за последние 10 лет были довольно насыщенной.
Выразила уверенность в том, что визит президента Украины в Азербайджан откроет новую страницу в отношениях, придаст импульс связям, и новый парламент, несомненно, создаст сильную группу дружбы с Украиной, которая внесет свой вклад в развитие отношений двух стран», - отметила она.
По ее словам, довольно интересно было наблюдать за общением В.Зеленского с азербайджанскими студентами:
«Студенты его долго не отпускали, задавали различные вопросы, делали селфи, он тоже не торопился, ему было приятно общаться с молодым поколением. Он был приятно удивлен тем, как хорошо говорили азербайджанские студенты на украинском, и это общение доставляло ему радость».
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