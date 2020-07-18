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Азербайджанский адвокат скончалась от коронавируса - ФОТО 

Сегодня в 13:12 меньше минуты на чтение 383
Азербайджанский адвокат скончалась от коронавируса - ФОТО 
Скончалась член Коллегии адвокатов Азербайджана Рафига Сеидова. 
 
Как сообщил 1news.az председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, Р.Сеидова преждевременно покинула этот мир, скончавшись от коронавируса. 
 
Тимур Рзаев

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