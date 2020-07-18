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Азербайджанский адвокат скончалась от коронавируса - ФОТО
Сегодня в 13:12
меньше минуты на чтение
383
Скончалась член Коллегии адвокатов Азербайджана Рафига Сеидова.
Как сообщил
1news.az
председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, Р.Сеидова преждевременно покинула этот мир, скончавшись от коронавируса.
Тимур Рзаев
383
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