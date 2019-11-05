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Азербайджанский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на $16,6 млн

Сегодня в 09:33 ~ 2 минуты на чтение 437
Азербайджанский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на $16,6 млн

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении азербайджанского бизнесмена Фарида Ахвердиева, который продал акции российской компании «Юнком» на сумму 16,6 миллиона долларов сингапурской компании ETK Invest, не имея на это права, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что бизнесмен попал в поле зрения правоохранительных органов: сообщалось, что Ахвердиев стал фигурантом уголовного дела о незаконном присвоении акций ЗАО «Юнком». Сам бизнесмен, по данным СМИ, тогда свою вину отрицал, утверждая, что акции приобрел законно.

Компания «Юнком, по данным из открытых источников, принадлежит Ахвердиеву и московскому театру «Ленком». Как сообщил РИА Новости источник, следствие полагает, что бизнесмен в 2014 году ввел в заблуждение директора сингапурской компании ETK Invest Ltd, сообщив ему, что он владеет 100% акций ЗАО «Юнком» и заключив договор о купле-продаже акций.

«Достоверно зная, что 25% акций компании «Юнком» принадлежат Московскому государственному театру «Ленком», Ахвердиев в помещении гостиницы «Юность» на Хамовническом валу в Москве заключил договор с ETK Invest на сумму 38 миллионов долларов за вычетом 749 миллионов рублей, что составило в итоге сумму 16,6 миллиона долларов, которые в дальнейшем были перечислены на счет Ахвердиева», — рассказал собеседник агентства.

Сумму в 16,6 миллиона долларов, таким образом, по версии следствия, бизнесмен похитил. Уголовное дело о мошенничестве возбудили 6 апреля 2018 года, бизнесмену уже избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Задержан ли уже бизнесмен, источник не пояснил.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением правоохранительных органов.

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