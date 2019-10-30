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Азербайджанский борец стал чемпионом мира! – ВИДЕО

Сегодня в 09:52 ~ 1 минута на чтение 243
Азербайджанский борец стал чемпионом мира! – ВИДЕО

Азербайджанский борец Туран Байрамов (65 кг) стал чемпионом мира.

Как сообщает 1news.az, в Будапеште продолжается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Первыми на ковер вышли борцы вольного стиля в весовых категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

В первый же день разыгрывания медалей, азербайджанские борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Чемпионом мира стал Туран Байрамов, который поочередно одолел соперников из Канады, Македонии, Франции и Японии, и завоевал золотую медаль.  

Финальный поединок против соперника из Японии

В шаге от золота остановился Абубакр Абакаров (79 кг), уступивший лишь в финале. Бронзовые медали же принесли Афган Хашалов(57 кг) и Давуд Ибрагимов (70 кг).

Сегодня еще одну золотую медаль сборной может принести Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг), в то время как Шамиль Зубайров поборется за бронзу (92 кг).

Теймур Максутов

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