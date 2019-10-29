Азербайджанский диджей в 10-ке лучших в рейтинге венгерского iTunes - ФОТО – ВИДЕО

Интернет и социальные сети открыли для азербайджанских музыкантов новые творческие возможности по покорению слушателей в разных странах.

Яркий пример тому азербайджанские исполнители, завоевавшие славу с помощью социальных сетей и ставшие популярными в России, о чем подробнее читайте здесь – к примеру, трое из них – Jony, Bahh Tee и Navai на днях стали лидерами армянского iTunes, а азербайджанскому диджею Джею Алиеву (Jay Aliyev) удалось пробиться в рейтинг европейского iTunes.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где представил рейтинг iTunes TOP 100 популярных в Венгрии поп-треков, где его композиция «May Be That’s A Lie» занимает 10-е место.

Рассказывая в недавнем интервью 1news.az о своем направлении в электронной музыке, диджей подчеркнул следующее: «Мой музыкальный стиль - это немного романтических и немного глубоких (deep) ритмов и мелодий. Зарубежные слушатели, говоря о моей музыке, называют ее «Jay's Chill Style».

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В.Ф, Г.Р.