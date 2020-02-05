Азербайджанский Дом моды Uventa награжден в штаб-квартире UNESCO в Париже - ФОТО

Дом моды Uventa получил международную fashion награду в столице мировой моды Париже.

Азербайджанские модницы не первый год знакомы с Домом моды Uventa, работа которого восхищает модной эксклюзивностью, стильной уникальностью и высочайшим качеством, что было отмечено и на международном уровне.

На днях в Париже в UNESCO состоялось вручение премии Oriental Fashion Awards, которая вручалась в европейской столице моды впервые. В числе лауреатов премии оказался и Дом моды Uventa, которому была вручена награда за достижения в fashion индустрии и особо отмечена его модная коллекция сезона 2020 года, представленная на этом весомом в мире моды мероприятии.

Новая коллекция Uventa 2020 года – это великолепные платья ручной работы, исполненные в смешанном стиле, искусно сочетающие в себе все самое лучшее от Востока и Запада, делая их fashion синтез идеальным. Но при этом, несмотря на современное исполнение коллекции, в ней чувствуются ноты истинной женственности и классики, которая модна и актуальна всегда, и сохранение модного наследия.

Дом моды Uventa был основан в 2012 году дизайнером Хаялей Асадовой, покорив азербайджанских модниц индивидуальным пошивом, стильно выделявшимся и отличавшимся на азербайджанском fashion рынке значительной частью эксклюзивной ручной работы. Данный факт гарантировал и ярко подчеркивал уникальность создаваемых Домом моды моделей одежды и их высочайшее качество, а самое главное – каждый индивидуальный пошив приносил его обладательнице счастье и радость, делая ее еще более стильной и привлекательной.

Особо подчеркнём, что с момента основания Uventa сотрудничает с ведущими мировыми фабриками, производящими ткани, что делает данную марку еще более привлекательной и актуальной. Немаловажную роль в достижении высокого качества играют современное оборудование и профессионализм всей команды Дома моды, одна из основных целей которого состоит в том, чтобы одеть своих клиентов на все случаи жизни на протяжении целого дня.

Особое внимание уделяется юным модницам, для которых производится пошив вечерних платьев, в которых каждая чувствует себя сказочной принцессой и становится главной звездой любого мероприятия.

Многолетняя успешная работа позволила Uventa начать выпуск модных коллекций, участвующих в формировании трендов последующих fashion сезонов.

Первый показ Uventa состоялся в 2016 году в рамках Mercedes Benz Baku Fashion Week, проводимой в Baku Sea Port Event Hall – здесь была представлена коллекция Дома моды сезона осень-зима. Следующая коллекция была представлена в 2017 году в ходе 5-го сезона Azerbaijan Fashion Week, который проходил в Музее каменной летописи. Обе коллекции имели большой успех и получили множество положительных отзывов как от модных критиков, так и от гостей недель моды и постоянных клиенток Uventa.

Первая Haute Couture коллекция Дома моды увидела свет в 2018 году и была представлена на показе в Baku Media Centre, в рамках партнёрства с Агентством моды Великобритании и посольством Великобритании в Азербайджане.

В 2018 году Uventa представляет свою коллекцию в ходе совместного показа азербайджанских и английских дизайнеров, организованного посольством Великобритании в рамках проводимого ежегодно в Баку Гран-при «Формула 1» – показ прошёл в Paddock Club.

В тот же год Uventa принимает участие в Azerbaijan Fashion Week, проходившей в отеле Fairmont Baku Flame Towers, следующей модной неделей, где Дом моды представляет свою коллекцию, становится Mercedes Benz Fashion Week в столице России Москве.

Следующим модным шагом к еще большему успеху, продвижению бренда Uventa и его становлению как эталона качества, стиля и шарма стало участие Дома моды в Oriental Fashion Week, которая прошла в 2018 году во время Недели моды в Париже. Представленная коллекция была принята на ура зарубежными гостями, что свидетельствует о международном успехе азербайджанского модного бренда.

Более подробно о модном бренде Uventa можно узнать на его официальной странице в социальной сети Instagram - @uventaofficial.

Отметим, что под одноимённым завоевавшим любовь и доверие брендом успешную деятельность ведет и центр красоты Uventa - @uventabeauty.

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