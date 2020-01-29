Азербайджанский национальный музей ковра начал сотрудничество с музеями Марокко

Сегодня Азербайджанский национальный музей ковра сотрудничает с ведущими музеями мира.

Согласно меморандумам, заключенным между музеями в результате этого сотрудничества, в зарубежных музеях проходят тематические выставки и лекции, посвященные азербайджанскому ковру, воплощаются в жизнь проекты, связанные с культурой двух стран, организуются научные конференции, проводятся исследования азербайджанских ковров, хранящихся в зарубежных музеях, составляются каталоги наших ковров. Все это стало возможным благодаря указам Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о сохранении и развитии искусства азербайджанского ковра.

Впервые в истории музейного дела в нашей стране Азербайджанский национальный музей ковра установил деловые связи с музеями Марокко – страны, входящей в африкано-арабский регион.

Будучи с визитом в Марокко при поддержке посольства Королевства Марокко в Азербайджане и Национального фонда музеев этой страны, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова провела ряд встреч и подписала меморандумы о сотрудничестве.

Во время ее встречи с министром культуры, молодежи и спорта господином Альхасаном Абйяба министр предложил организовать программу, объединяющую культуры двух стран. В рамках программы предусмотрено проведение проектов в области пропаганды музыки, музейного дела и национального культурного наследия двух стран.

Во время встречи с министром А. Абйяба Ш. Меликова передала приветствия министра культуры Азербайджанской Республики Абульфаса Гараева, предоставила информацию об успешной работе в политико-экономической и культурной сфере со стороны государства, особенно в области сохранения национального наследия, обсудила вопросы создания культурных связей и проведения совместных проектов.

В конце встречи марокканскому министру была вручена книга, посвященная 50-летию Азербайджанского национального музея ковра.

Во время визита также было проведена встреча в Национальном фонде музеев. Задачами Национального фонда музеев, созданного в 2011 году, является развитие музейной области, воспитание музейных кадров, проведение в Марокко выставок знаменитых музеев мира и пропаганда марокканского искусства в мире. На данный момент Фонд уже поспособствовал открытию пяти музеев. Это Музей истории и цивилизаций, Музей современного искусства Мохаммеда VI и Музей Фотодокумента (город Рабат), Музей Дар Эль-Баша и Музей ковра и текстиля Дар-Си Саида (город Маррракеш). Заслуживает похвалы и то, что музеи, располагаясь в исторических зданиях, также ведают их хранением и реставрацией. Все работы по обустройству и разработке концепции музеев ведутся местными специалистами.

Сегодня Национальный Фонд музеев Марокко сотрудничает с такими культурными учреждениями, как Музей Гугенхайма, Государственный Эрмитаж, Национальный музей Китая, Лувр, Музей Орсэ и Центром Помпиду. Приятно, что в ряду этих музеев теперь и Азербайджанский национальный музей ковра.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова встретилась с президентом Национального Фонда музеев Марокко Мехди Готби. В ходе двусторонней встречи были обсуждены совместные проекты и подписан меморандум о сотрудничестве. Следует отметить, что это первое в истории музейного дела в Азербайджане соглашение о сотрудничестве с музеями Марокко. Мехди Готби, президент Фонда, сказал, что культурное наследие, традиции и современное искусство дружественного Азербайджана будут встречены с большим интересом в Королевстве Марокко, имеющем 44 миллиона человек населения. Азербайджанский национальный музей ковра, один из ведущих музеев мира в своей области, обсудил вопросы сохранения, демонстрации и реставрации текстильных экспонатов в музеях Марокко, программы обмена по азербайджано-марокканскому традиционному ковроткачеству и совместные выставки.

Марокканскому Национальному Фонду музеев были подарены ковер «Малыбейли», сотканный сотрудниками отдела традиционных технологий, а также издания музея - «Азербайджанский музей ковра – 50», «Художественная вышивка из коллекции Азербайджанского музея ковра» и «Лятиф Керимов».

Во время своего визита в Королевство Марокко Ширин Меликова ознакомилась с Музеем истории и цивилизаций, Музеем современного искусства Мохаммеда VI в Рабате. Во время встречи с директором Музея современного искусства Абдельазизом Эль Идрисси стороны обменялись мнениями о будущих совместных проектах этих музеев и организации выставок для популяризации коврового наследия двух стран.

Отметим, что Музей современного искусства Мохаммеда VI является ведущим музеем Марокко. Здесь были представлены выставки таких музеев, как Лувр и Музей Орсэ, Центр Помпиду, Музея Пабло Пикассо, а также организована первая международная биеннале современного искусства в Рабате.

В ходе визита в Королевство Марокко директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова посетила Музей Дар Эль-Баша, Музей ковра и текстиля Дар-си Саида, Музей берберских племен и Музей Ив Сен-Лорана в Марракеше. Во время встречи с директором музея Дар Эль-Баша и директором Музея ковра и текстиля Дар-Си-Саида Салимой Айтбарек были обсуждены вопросы будущего сотрудничества между двумя культурными центрами, включая программы по ковроткачеству и обмен лекциями, а также научного исследования культурного наследия наших и барберских племен в области ковроткачества.

Отметим, что Марракеш является туристической столицей страны. Этот город ежегодно посещают множество туристов, здесь организуются международные музыкальные и кинофестивали с участием мировых знаменитостей.

Сотрудничество между культурными центрами Королевства Марокко и Азербайджанским национальным музеем ковра даст мощный импульс развитию культурных связей между двумя дружественными народами.