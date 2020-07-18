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Азербайджанский педагог скончался от коронавируса - ФОТО
Сегодня в 16:16
меньше минуты на чтение
760
Скончался доцент кафедры «Электроника» Азербайджанского технического университета (AzTU).
Как сообщили
1news.az
в пресс-службе университета, 66-летний доцент кафедры Огтай Садыгов умер от коронавируса.
Тимур Рзаев
760
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